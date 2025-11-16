Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"
De Rode Duivels blijven na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Kazachstan in onzekerheid over hun WK-ticket. Ook in het buitenland is de kritiek scherp: media verwijten België een zwakke prestatie en defensief geklungel.

De Rode Duivels zijn nog niet zeker van het WK na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Kazachstan. In België krijgen ze veel kritiek, maar ook de buitenlandse media zagen dat het écht niet goed was. De Telegraaf noemde het een 'blamage'.

"België heeft in het uitduel met Kazachstan verzuimd om de eerste kans te grijpen om zich voor het WK te plaatsen. De ploeg bleef in het voorlaatste kwalificatieduel steken op 1-1", klinkt het bij onze noorderburen.

Buitenlandse media zijn streng

Ook VI was niet onder de indruk. "Zelfs met een man minder werd Kazachstan nauwelijks aan het wankelen gebracht. Dat kwam mede door de uitstekend keepende Temirlan Anarbekov. Daardoor herhaalt het Oranje-scenario zich voor België."

L'Equipe was streng voor het defensieve geblunder. "De lange verplaatsing naar Kazachstan begon slecht voor de Belgen, want de lokale aanvallers zorgden meteen voor gevaar. Een grote fout in de passlijn van Arthur Theate leidde tot een tweede grote kans voor de geelhemden: Dastan Satpaev ging alleen door en klopte Matz Sels aan de korte hoek, ondanks een lauwe terugkeer van Koni De Winter."

BBC benadrukt dat de spelers wel zullen gedacht hebben dat het makkelijker zou gaan. "De Belgen hadden dezelfde tegenstander in september nog met 6-0 weggeveegd in hun eerste ontmoeting in groep J, en hadden waarschijnlijk opnieuw een comfortabele zege verwacht."

"Maar in plaats daarvan werden ze in de eerste helft verrast toen Kazachstan op voorsprong kwam via de 17-jarige Dastan Satpayev, die er toch in slaagde een schot binnen te werken aan de eerste paal van Matz Sels."

