📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

Joseph Allijns gebruikte een post op X om voor een nieuwe bondscoach te roepen. Zijn voorkeur gaat uit naar Hein Vanhaezebrouck, al is de vraag maar of dat wel de juiste oplossing is.

De voormalige voorzitter van KV Kortrijk plaatste een bericht na het duel tussen Kazachstan en de Rode Duivels waarin hij zijn visie op de nationale ploeg uiteenzette. Hij benadrukte dat het tijd is voor een trainer met durf en kennis van het spel bij de Rode Duivels.

“Neem het mij niet kwalijk; ik ben misschien niet geheel objectief. Maar het is hoog tijd dat iemand als Hein Vanhaezebrouck, of iemand met dezelfde visie en die van voetbal kent, trainer wordt vd nationale ploeg”, klinkt het.

Hein Vanhaezebrouck als nieuwe bondscoach

Allijns koppelde zijn oproep aan de speelstijl van Vanhaezebrouck. Hij stelde dat deze trainer offensief en positief voetbal durft te brengen, ongeacht de tegenstander. “Tegen wie ook, Hein durft voetbal te spelen.” Het bericht werd gedeeld met diverse media en organisaties, waaronder RTBF, Sporza, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Het Nieuwsblad.

De boodschap leidde tot uiteenlopende reacties. Sommigen vinden dat Vanhaezebrouck de juiste man op de juiste plaats zou zijn. Anderen vinden dat er zeker iets moet veranderen, maar de vraag is wel of dat Vanhaezebrouck moet zijn.





Het feit dat Allijns met Vanhaezebrouck samenwerkte maakt hem te emotioneel volgens sommigen om te reageren. Anderen vragen zich zelfs af of het probleem wel bij de trainer ligt en veeleer niet bij de mentaliteit van de spelers moet gezocht worden. Reacties op het bericht kan je hieronder in de post lezen.