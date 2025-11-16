Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Carlo Ancelotti heeft een opvallende anekdote gedeeld over Thibaut Courtois, de doelman die volgens hem tot de absolute wereldtop hoort. Hoewel de Italiaan tegenwoordig bondscoach is van Brazilië, spreekt hij nog steeds vol bewondering over zijn voormalige nummer één bij Real Madrid.

Courtois speelde meer wedstrijden onder Ancelotti dan onder eender welke andere coach. In 153 duels kreeg hij slechts 150 doelpunten tegen en hield hij 59 keer de nul, cijfers die zijn uitzonderlijke niveau bevestigen. Zelfs op trainingen maakte hij het verschil, en dat zorgde soms zelfs voor een opvallend verzoek van zijn coach.

Ancelotti onthulde namelijk dat hij Courtois soms vroeg om doelpunten toe te laten tijdens oefensessies, zodat de aanvallers meer vertrouwen konden tanken. Dat toont niet alleen hoe goed Courtois was, maar ook hoe moeilijk het voor spitsen was om tegen hem te scoren, zelfs wanneer de inzet minimaal was.

Onmogelijk kiezen voor Ancelotti

Over het kiezen van zijn beste doelman wilde Ancelotti geen uitspraken doen. Hij trainde zowat alle topdoelmannen ter wereld. Hij noemde namen als Peruzzi, Dida, Cech, Neuer, Casillas en natuurlijk Courtois, en voegde eraan toe dat zelfs Buffon niet mocht ontbreken in zo’n lijst. Volgens hem is het simpelweg onmogelijk om één keeper uit dat rijtje te kiezen.

Ondertussen is Courtois bij de Rode Duivels opnieuw stevig nummer één, ondanks dat hij de interlands tegen Kazachstan en Liechtenstein miste met een adductorenblessure. Zijn ambities blijven nochtans duidelijk en luid uitgesproken: hij wil absoluut mee naar het WK in de Verenigde Staten.





Dinsdag kunnen zijn ploegmaats alvast een belangrijke stap zetten door zich te kwalificeren. Mocht dat lukken, dan krijgt Courtois straks opnieuw het podium waarop hij keer op keer bewijst waarom zelfs toptrainers hem vragen om minder te keepen.