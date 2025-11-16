"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

Thibaut Courtois was niet aanwezig bij de Rode Duivels in Kazachstan. Maar zijn afwezigheid lijkt minder problematisch dan in het verleden.

Toen Real Madrid een officiële mededeling naar buiten bracht om uit te leggen dat Thibaut Courtois een blessure aan zijn rechterbeen had opgelopen, fronsten verschillende waarnemers hun wenkbrauwen. Zou onze nummer één een manier hebben gevonden om een lange en weinig aantrekkelijke reis naar Kazachstan en de wedstrijd tegen Liechtenstein over te slaan?

Rudi Garcia wil hier niet in meegaan, vooral omdat zijn doelman de tijd heeft genomen om naar Tubeke te komen voor een uitgebreid gesprek met iedereen. "Het was belangrijk dat hij kwam. Hij is gekomen. Onze medische staf heeft hem kunnen onderzoeken, en hij heeft een blessure aan zijn lies."

"Misschien had hij kunnen blijven voor wellicht de tweede wedstrijd, maar wat heeft het voor zin als er een risico is dat hij ernstiger geblesseerd raakt? Zo is het nu eenmaal, dit soort dingen horen bij een selectie."

In SudInfo is Philippe Albert het eens met deze visie: "Thibaut Courtois heeft aan alle criteria van de procedure voldaan door naar Tubeke te gaan om zijn blessure aan de lies te laten constateren. Zijn dossier lijkt me daarom in orde, wat in het verleden niet altijd het geval is geweest."





Goede wil?

"In dit specifieke geval zullen de voorgeschiedenis van de Limburger ongetwijfeld doen glimlachen, maar men moet de medische verklaringen respecteren, aangezien ze afkomstig zijn van de Bond en niet van Real, waar ze verdacht hadden kunnen zijn", vervolgt de consultant.

Ook al heeft Matz Sels nooit gefaald in de selectie, het doelpunt dat hij aan zijn eerste paal kreeg (op een enigszins aangeraakte bal, dat moet worden toegegeven) roept onvermijdelijk de vraag op: zou Thibaut Courtois die bal hebben gepakt?