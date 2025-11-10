Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

De Rode Duivels staan voor de maand van de waarheid. In november willen ze hun ticket afdwingen voor het WK in 2026. Met één zege hebben ze genoeg in het tweeluik tegen Kazachstan en Liechtenstein. Eén sterkhouder moet verstek laten gaan.

Rudi García maakte vorige vrijdag zijn selectie bekend. Daarin zagen we met Vermant en Ngoy twee nieuwkomers, naast een pak vertrouwde namen. Ook die van Thibaut Courtois, die na strubbelingen onder Domenico Tedesco opnieuw helemaal in de armen gesloten is.

Courtois is nog steeds een van de beste, zo niet de beste, doelmannen van de wereld en dus een groot wapen in doel voor de Duivels. Dat wil hij volgend jaar opnieuw laten zien op het WK 2026, nadat hij in 2018 al eens schitterde met de Gouden Generatie. Toch zal Courtois er niet bij zijn tegen Kazachstan en Liechtenstein.

Courtois moet geblesseerd afhaken

Zo kwam Real Madrid maandag op de clubwebsite met nieuws naar buiten over de toestand van Courtois. Die hield afgelopen weekend de nul op het veld van Rayo Vallecano, maar heeft last van een blessure, verklaarde coach Xabi Alonso achteraf. Real brengt nu meer duidelijkheid.

Courtois kampt om precies te zijn met een letsel aan de adductoren van het rechterbeen. Het is niet precies duidelijk hoelang "El Muro" buiten strijd zal zijn. Het Nieuwsblad houdt het op vermoedelijk tien dagen, wat zou betekenen dat Courtois moet afhaken bij de Rode Duivels.





Nieuws dat voetbalgoeroe Fabrizio Romano bevestigt op X. De blessure van Courtois is een tegenvaller voor Rudi García, maar met Matz Zels, Senne Lammens en Maarten Vandevoordt beschikt België wel over drie uitstekende alternatieven.