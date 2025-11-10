Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

Lorenz Lomme
| 9 reacties
Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels staan voor de maand van de waarheid. In november willen ze hun ticket afdwingen voor het WK in 2026. Met één zege hebben ze genoeg in het tweeluik tegen Kazachstan en Liechtenstein. Eén sterkhouder moet verstek laten gaan.

Rudi García maakte vorige vrijdag zijn selectie bekend. Daarin zagen we met Vermant en Ngoy twee nieuwkomers, naast een pak vertrouwde namen. Ook die van Thibaut Courtois, die na strubbelingen onder Domenico Tedesco opnieuw helemaal in de armen gesloten is.

Courtois is nog steeds een van de beste, zo niet de beste, doelmannen van de wereld en dus een groot wapen in doel voor de Duivels. Dat wil hij volgend jaar opnieuw laten zien op het WK 2026, nadat hij in 2018 al eens schitterde met de Gouden Generatie. Toch zal Courtois er niet bij zijn tegen Kazachstan en Liechtenstein.

Courtois moet geblesseerd afhaken

Zo kwam Real Madrid maandag op de clubwebsite met nieuws naar buiten over de toestand van Courtois. Die hield afgelopen weekend de nul op het veld van Rayo Vallecano, maar heeft last van een blessure, verklaarde coach Xabi Alonso achteraf. Real brengt nu meer duidelijkheid.

Courtois kampt om precies te zijn met een letsel aan de adductoren van het rechterbeen. Het is niet precies duidelijk hoelang "El Muro" buiten strijd zal zijn. Het Nieuwsblad houdt het op vermoedelijk tien dagen, wat zou betekenen dat Courtois moet afhaken bij de Rode Duivels.

Nieuws dat voetbalgoeroe Fabrizio Romano bevestigt op X. De blessure van Courtois is een tegenvaller voor Rudi García, maar met Matz Zels, Senne Lammens en Maarten Vandevoordt beschikt België wel over drie uitstekende alternatieven.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

07:20
7
Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

15:30
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

14:50
Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

14:20
3
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

14:00
KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

13:45
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

13:00
5
Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

12:40
1
Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

12:20
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

12:00
1
Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

11:40
2
Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

11:20
5
Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

11:00
6
Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

10:30
Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

10:00
'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

09:45
1
🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

09:20
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
2
Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

09:30
Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
2
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
11
Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

08:00
14
🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

07:40
🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht" Reactie

🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"

06:45
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Analyse

De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

06:00
15
"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

06:30
1
Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

23:30
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
5
De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" Reactie

De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

22:35
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 12
Elche CF Elche CF 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 1-0 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 1-0 Osasuna Osasuna
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Levante Levante
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Real Oviedo Real Oviedo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid Real Madrid
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1-0 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard Stigo12 Stigo12 over Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik Shake spier Shake spier over Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen Andreas2962 Andreas2962 over Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren" Andreas2962 Andreas2962 over Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan Negenduuzend Negenduuzend over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Dog3 Dog3 over De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" André Coenen André Coenen over 'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters' Toby Wong Toby Wong over Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast" Joe Joe over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved