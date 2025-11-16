Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

De Rode Duivels kregen na het 1-1-gelijkspel tegen Kazachstan felle kritiek, maar Hein Vanhaezebrouck vindt die reacties zwaar overdreven. Volgens hem lag de wedstrijd vooral aan de gemiste kansen.

"’Een blamage’, ‘een schande’... Ik hoorde in de media weer allerlei sterke uitspraken en sorry: daar gaan mijn haren van rechtstaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik stap niet mee op die emotionele rollercoaster."

Hein Vanhaezebrouck vindt de reacties zwaar overdreven

"Het resultaat was teleurstellend, maar als België een beetje deftig afwerkt, dan wint het deze wedstrijd met 1-3 of 1-4. Er is héél veel gecreëerd", gaat de voormalige trainer verder.

Hij vindt een gelijkspel tegen Kazachstan dus geen schande. "Ik heb andere ploegen op Kazachstan bezig gezien. Een ploeg als Wales creëerde in Astana veel minder dan België en won in de slotfase met 0-1. Moet er dan wow geroepen worden?"





België had genoeg kansen om te winnen, maar liet het steeds liggen. "De Duivels hebben open kansen bij elkaar gevoetbald: geen afstandsschoten, maar echt jongens die oog in oog kwamen met de keeper. Als het 1-4 was geworden hadden velen geroepen: ‘Kijk, we kunnen het zelfs zonder onze drie tenoren.’ Ik weiger warm en koud te blazen", besluit hij.