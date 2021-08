Slag om Vlaanderen: kan Gent zich meten met Club Brugge?

Fans van het Belgische voetbal komen zondag ongetwijfeld aan hun trekken. Om 13u30 staat namelijk de slag om Vlaanderen op het programma, ofwel KAA Gent tegen Club Brugge. Gent mag de slag thuis uitvechten in de Ghelamco Arena, maar Club Brugge heeft momenteel wel de beste papieren.

Club Brugge in vorm

Bij AA Gent hebben ze de afgelopen weken fel moeten vechten voor hun plaats in de groepsfase van de Conference League. De wedstrijden tegen Vålerenga IF zijn ondertussen wel verteerd, maar de dubbele confrontatie met FK Rīgas en zeker Raków Czestochowa zullen ongetwijfeld nog in de benen zitten. AA Gent moet overigens binnen drie weken alweer aan de slag op het Europese toneel.

Club Brugge daarentegen moest de voorbije weken nog niet denken aan het Europese voetbal. Zij waren voor het tweede jaar op rij rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Hun eerste wedstrijd volgt ook binnen een drietal weken.

Club Brugge kan dus profiteren van een vermoeid AA Gent, dat momenteel op een vijftiende plek in het klassement hangt. Zij konden nog maar één wedstrijd winnen. Club Brugge staat mee aan de leiding, op een gedeelde eerste plaats met elf punten. Club heeft dus alle troeven in de hand om zondagnamiddag AA Gent te kloppen.

Club scoort makkelijk

Club Brugge scoorde in hun afgelopen drie duels maar liefst acht doelpunten. Eéntje tegen de buren uit Cercle Brugge, vier tegen Zulte Waregem en drie tegen Beerschot. In totaal scoorde Club ook al in elk van haar gespeelde wedstrijden dit seizoen. Laat Club ook tegen AA Gent de netten trillen?

