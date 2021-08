Spelers Club Brugge duidelijk: "Afgang tegen niet eens het beste Gent" en "Onaanvaardbaar, we weten hoe laat het is"

Club Brugge incasseerde een grote nederlaag op bezoek bij AA Gent: 6-1. En dus was het achteraf wonden likken voor blauw-zwart.

"Het is een afgang om 6-1 te verliezen tegen dit Gent, ik heb al tegen een betere Gent-ploeg gespeeld ooit. Je kan niet alles winnen, dus we komen hier wel door", aldus Ruud Vormer na de 6-1 nederlaag.

Daarin bijgetreden door Simon Mignolet: "Dit komt hard binnen. De nederlaag op zich, de cijfers én de manier waarop. Dit is een onaanvaardbare uitslag."

Weten hoe laat het is

"Op zich is het misschien geen slechte zaak dat het zo binnenkomt. Nu moeten we reageren, nu moeten we opstaan. Iedereen weet hoe zo’n uitslag binnenkomt en nu hebben we even tijd om het een plaats te geven."

"Dit is een duidelijk signaal naar de kleedkamer, iedereen kan nu voor de spiegel gaan staan om vanuit dit moment verder te werken naar de toekomst toe. We hebben vorig jaar ook de koppen bij elkaar gestoken en ferme lessen getrokken. Het resultaat liegt er niet om, zo weten we nu al hoe laat het eigenlijk is."