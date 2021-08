Een van de Gentse helden getuigt: "Clubverdedigers liepen vaak achteruit, daar wilde ik optimaal gebruik van maken"

AA Gent heeft helemaal de vloer aangeveegd met Club Brugge: 6-1. Tarik Tissoudali was misschien wel dé man van de wedstrijd met heel wat vloeiende acties.

"We hebben als team heel gedisciplineerd gespeeld en echt gestreden voor elkaar. Dat is wat we nodig hadden, kwaliteit komt daarna wel", aldus Tarik Tissoudali na de 6-1 tegen Club Brugge.

"We hebben de lijn van donderdag doorgetrokken, nu moeten we daar op verder bouwen de komende weken."

Wijkende verdedigers

De 0-4 van vorig seizoen zat nog in het hoofd van de Buffalo's: "We wilden revanche voor vorig seizoen de zware nederlaag tegen Club Brugge. De supporters stonden helemaal achter ons en dat heeft ons geholpen om elk duel te gaan winnen."

"Ik had veel beelden gezien van de verdediging. Ze lopen naar achteren in plaats van druk te zetten en daar kon ik goed gebruik van maken. Dat is fijn voor mij, ik wilde daar zoveel mogelijk gebruik van maken en dat is gelukt."