Karrevracht kansen levert maar één doelpunt op in glijpartij tussen Charleroi en KV Oostende

Vooroorlogse taferelen in Charleroi. Op een besneeuwd veld brachten Charleroi en KV Oostende geen goed voetbal, maar er viel naast sneeuw ook een pak kansen uit de lucht. Maar er ging er maar eentje tegen de netten, in het voordeel van Charleroi.

Door de sneeuw was het lang wachten op de beslissing van scheidsrechter Bert Put, maar de match mocht uiteindelijk toch doorgaan. Vanwege het zware veld vreesden we eigenlijk dat er weinig zou te zien zijn, maar dat draaide toch even anders uit. In het eerste kwartier telden we vier grote kansen, die Nicholson (2x), Ambrose en Gholizadeh allemaal vakkundig de nek omdraaiden. Al hadden ze natuurlijk wel het excuus van de omstandigheden.

© photonews

De bal rolde niet echt deftig. Het spelniveau was niet hoog, maar het spektakel maakte veel goed. 't Had iets 'old skool', al die wegglijdende spelers en dat gebikkel om de bal. Het leer deed niet wat de spelers wilden. Nicholson kon dan uiteindelijk toch scoren, maar werd afgevlagd voor buitenspel. De VAR moest dat natuurlijk checken. En wat bleek: het is moeilijk een 3D-lijn te trekken als het gesneeuwd heeft... Na drie minuten bleek het toch buitenspel te zijn.

Bambi on ice

En dan - euh - verwaterde het spel. Stel u 20 Bambi's voor op een bevroren meer, daar was het wat mee te vergelijken. Evenwichtsoefeningen voor gevorderden. Even ter herinnering: Charleroi heeft geen veldverwarming. Nicholson kreeg wel nog een goeie kans na een fantastische pass van Morioka, maar weer Hubert hield hem van een doelpunt.

Ook in de tweede helft waren de kansen voor Charleroi. Gholizadeh profiteerde niet van een blunder in de KVO-verdediging en ook Ilaimaharitra zijn schot was net niet goed genoeg. Aan de overkant zag Capon een knap schot gered door Koffi en ook Ambrose kon de doelman niet passeren. U leest het: kansen genoeg ondanks dat de bal nog amper rolde.

Maar ja, matchen moeten gespeeld worden, want er is geen plaats meer op de kalender. Glijden en knokken dan maar. Beide doelmannen konden zich verder onderscheiden, want de bal viel wonderbaarlijk veel op de goeie plaats. Charleroi - dat toch wel de meeste kansen had - kwam goed weg toen een bal van Bätzner op de paal strandde.

Charleroi verdiende uiteindelijk wel de zege en kreeg die ook. Met hulp van de defensie van KVO, alweer... Die waren Bessile volledig vergeten en de Franse verdediger kopte ongehinderd binnen. Een rare wedstrijd.

© photonews