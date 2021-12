Blessin met spijt: "Met wat meer geluk hadden we kunnen winnen"

Meestal zijn we het wel eens met de analyses van Alexander Blessin na een match. Maar tegen Charleroi zag hij KV Oostende domineren. Slecht waren ze niet, maar domineren deden ze nu ook weer niet.

Charleroi had heel wat kansen - net als Oostende - maar speelde in zijn gekende stijl op de counter; “De eerste 15 minuten hadden we het moeilijk, maar daarna waren we duidelijk de betere ploeg. Hetzelfde verhaal in de tweede helft. Charleroi zakte diep terug en hanteerde enkel lange ballen, ze hadden maar één echte kans met Gholizadeh", zei Blessin na de match.

Wij telden er toch een stuk of vijf in de tweede helft voor Charleroi. "Bij ons ontbrak de laatste pass, maar het was heel moeilijk spelen op dit veld. We verdienden een punt en met wat meer geluk hadden we deze wedstrijd kunnen winnen.”