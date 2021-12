Edward Still tevreden na glijpartij: "Alles aan gedaan opdat de bal eens goed zou vallen"

Charleroi bevestigde op eigen veld zijn top vier plek tegen KV Oostende. Zonder slag of stoot ging dat niet op het praktisch onbespeelbare veld. Edward Still verwachtte geen schoonheidsprijs, de drie punten waren meer dan genoeg.

"Ik ben zeer tevreden over de mentaliteit en de vechtlust die de ploeg getoond heeft. Het waren zeer moeilijke omstandigheden, de bal rolde niet. We waren een beetje verloren, we wisten niet hoe daarmee om te gaan", gaf hij aan na de match.

Uiteindelijk moesten ze lang wachten op het doelpunt van verdediger Bessile. "We hebben ons aangepast en er alles aan gedaan opdat de bal toch eens goed zou vallen en dat is ook gebeurd. Ik ben heel blij dat we in deze moeilijke omstandigheden zoveel kansen gecreëerd hebben en weinig weggegeven hebben. Deze overwinning is een grote opluchting.”