Blijft STVV in het spoor van de top acht of pakt Eupen kostbare punten onderaan?

STVV en Eupen sluiten de tiende speeldag in de Jupiler Pro League af.

Eupen zit in een slechte vorm, het verloor zijn laatste drie wedstrijden telkens met het kleinste verschil. Als het niet helemaal in degradatiemodus wil geraken dan gaat het best iets rapen op het veld van STVV. En dat kunstgrasveld van STVV kan Bernd Storck maar matig appreciëren.

Bij Eupen missen ze de geschorste Ghanees Mubarak Wakaso. Hij kreeg in de vorige match tegen Union op het einde een tweede keer geel. Verder zijn ook Gorenc, Amadou Keita en Sibiry Keite geblesseerd.

STVV speelt dit seizoen nogal wisselvallig. Het team van Bernd Hollerbach begon aan het seizoen met drie gelijke spelen. Het kon onder meer wel al winnen van Oostende, KV Mechelen en Zulte Waregem. STVV staat momenteel in de middenmoot met dertien punten. Bij STVV is er niemand geschorst, ze missen wel Al-Dakhil, Hayasi en Delorge met een blessure.