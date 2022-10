STVV-trainer Hollerbach weet waar probleem ligt: "Als je op twee meter van doel niet weet te scoren... dan krijg je wat je verdient"

STVV moest zondagavond de duimen leggen tegen Eupen. Een doelpunt een kwartier voor tijd bezegelde de match. Maar zo had het niet hoeven lopen, zag ook STVV-coach Bernd Hollerbach.

Hollerbach zag een manifest gebrek aan efficiëntie. "Het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten is dat ze de kansen niet afgemaakt hebben. Voor de rest hebben we een zeer goede wedstrijd gespeeld. Als je op twee meter van doel niet kan scoren, dan krijg je wat je verdient", zuchtte hij.

"Voor mij is het belangrijk dat we goed spelen en kansen creëren. We hadden er ook veel vanavond, maar maken ze jammer genoeg niet af. Maar ik zou me meer zorgen maken mochten we slecht spelen en helemaal geen kansen creëren. We spelen steeds goede wedstrijden, vol overgave, maar we vergeten onszelf te belonen. Dat is jammer."