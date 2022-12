Gent met volle ziekenboeg het kerstvoetbal in tegen gemotiveerd Standard: "Laten zien wat we waard zijn en wat we willen"

Nog een laatste keer knallen vlak voor de kerstkalkoen? Dat is wat AA Gent en Standard op vrijdagavond willen doen.

AA Gent speelde op dinsdag geen topwedstrijd in de Beker van België tegen Cercle Brugge, maar het bekert wel verder en mag zich opmaken voor een kwartfinale tegen Union SG.

Om 2022 af te sluiten wordt nog gespeeld tegen Standard. Dat moet Hein Vanhaezebrouck wel nog steeds doen moet een volle ziekenboeg. Lemajic, Hanche-Olsen, Marreh, Kums, Nurio en Tissoudali zijn er allen nog niet bij.

Standard van zijn kant wil dan weer uitpakken met een goede prestatie om de zware bekernederlaag bij Antwerp door te spoelen.

"De zware nederlaag in Antwerp kan misschien voor een declic zorgen", hoopt Arnaud Bodart. "Het is een ideale gelegenheid om te laten zien wat we waard zijn en wat we willen."