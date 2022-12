Hugo Cuypers baalt na het gelijkspel tegen Standard: "Er stond maar één ploeg op het veld"

AA Gent en Standard speelden gelijk. Op basis van de kansen schoot Gent zich daarmee in eigen voet.

Er waren heel wat kansen voor AA Gent tegen Standard, terwijl Standard nauwelijks een kans bijeen kon creëren. Maar de bal wou er voor Gent niet in. "Dit gelijkspel is heel frustrurend", vertelde Hugo Cuypers aan Het Laatste Nieuws. "Er stond maar één ploeg op het veld, maar de bal wou er gewoon niet in."

"Al mocht het tempo ook af en toe wat hoger liggen", was Cuypers ook zelfkritisch. "Zo hadden we druk kunnen aanhouden, maar het is ook de verdienste van Standard. Zij kwamen om te verdedigen en hun blok stond goed."

Gent schoot dankzij het gelijkspel nauwelijks op. "De top 4 kan opnieuw uitlopen, maar dit seizoen is dat al vaker gebeurd. Al zijn we telkens opnieuw in het spoor gekomen", besloot Cuypers.