17-1 in doelpogingen, maar geen overwinning voor Vanhaezebrouck en Samoise: "Gemiste kans, hadden schitterende zaak kunnen doen"

KAA Gent had zeventien(!) keer zoveel doelpogingen als Standard op vrijdagavond. Toch stond er achteraf een 0-0 op het bord.

Hein Vanhaezebrouck had vooraf aangekondigd dat puntenverlies uit den boze was, maar uiteindelijk werd het toch een 0-0 gelijkspel tegen Standard.

En dus twee verloren punten, vond de coach van AA Gent. "We hadden kansen genoeg om te winnen, met een ruime score misschien zelfs."

Gemiste kans

"De organisatie van Standard stond goed, maar er was meer tegen te doen", vond Vanhaezebrouck. "Dit is een gemiste kans, we hadden een schitterende zaak kunnen doen."

Een gevoel dat ook leefde bij Matisse Samoise: "We hadden moeten winnen. We hadden de kansen, maar er moet er natuurlijk eentje binnen. Dit is jammer."