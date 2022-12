Ronny Deila ontdekt noodgedwongen nieuwe groeibriljant: "Zijn match was indrukwekkend"

Standard speelde vrijdagavond 0-0 gelijk tegen AA Gent in een wedstrijd waarin vooral Gent aanspraak maakte op de overwinning maar Standard ei zo na een strafschop kreeg.

Na de 4-0 pandoering in Antwerp in de achtste finale van de beker moest Ronny Deila noodgedwongen wisselen achterin omdat Laifis geschorst was en Dussenne door Deila geweerd werd uit de selectie (na zijn rode kaart tegen Antwerp in de beker).

En zo kreeg de 17-jarige Lucas Noubi voor de eerste keer zijn kans in de basis bij Standard. Trainer Ronny Deila was alvast onder de indruk van wat de jonge verdediger liet zien achterin. "Zijn match was fantastisch en indrukwekkend", klonk het lovend.

"Op de eerste speeldag had hij al goede dingen laten zien met zijn invalbeurt tegen Gent. Nu heeft hij zijn kans wederom gegrepen. Ik ben heel blij met zijn prestatie en ben er zeker van dat dit hem zal helpen richting de toekomst", ging Deila verder.

Na Nieuwjaar speelt Standard thuis tegen STVV. Laifis en Dussenne zijn dan wellicht allebei opnieuw inzetbaar. Verdwijnt Noubi dan opnieuw naar de bank of blijft de youngster staan?