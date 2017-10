Wat een match! Limbombe dompelt Oostende in absolute slotfase kopje-onder... en pakt dom rood

KV Oostende tegen Club Brugge had alles om een aangename pot voetbal te worden. Het weer was prachtig en beide teams kwamen met aanvallende intenties aan de aftrap. Het was ook nodig. Club Brugge wou de kloof met de achtervolgers vergroten, KV Oostende moest zo snel mogelijk van die rode lantaarn af.

Nicolas Lombaerts, die toch wat in de media kwam de afgelopen week, riep de supporters voor de aftrap via een videoboodschap op om het team te steunen. Het was nodig, in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge zitten altijd wel wat 'infiltranten' in de eigen rangen.

Pas op van die brede, met zijn tattoos en oorbellen

Een jongetje van pakweg acht voor de wedstrijd tegen zijn vader: “Als Club scoort ga ik super hard roepen, dan gaan die van Oostende flippen.” “Pas maar op, veel kans dat je naast een supporter van Oostende zit, zo'n brede met tattoos en oorbellen”, luidde het laconieke antwoord van vaderlief.

Wel we hopen voor dat gastje dat zijn buurman nog niet op z'n plaats zat na goed 27 seconden. Toen knalde Vormer immers de bal al via Vanhamel tegen de touwen. Een subtiel hakje van Wesley lag aan de basis, wát een assist.

Doelpuntenkermis

Erg lang kon Club Brugge niet genieten van die voorsprong, want na een fantastische corner sonden de bordjes weer gelijk. Berrier bracht de bal laag naar het halve maantje, Jali liet enig mooi door en Siani fusilleerde Horvath. De schwung zat er meteen in, we waren vertrokken voor een pracht van een eerste helft.

Beide ploegen deden alles, behalve verdedigen. Even later was het opnieuw prijs. Vormer schilderde een hoekschop op het hoofd van Wesley en die kopte redelijk vrijstaand tegen de touwen. De Braziliaan kreeg zijn cadeautje dus terug van de Nederlander.

Het spel bleef vlot op en neer gaan en een dikke zeven minuten voor rust achtte Berrier de tijd rijp voor iets geniaals. Hij vlamde de bal los in de linkerbovenhoek. Wat een wereldgoal. Na een eerste helft waarin we ogen tekort kwamen, was het rusten geblazen bij 2-2. Vanaken kwam nog het dichtst bij een derde doelpunt met een knal op de paal.

Dan toch Limbombe!

Na de koffie kregen we een sterk KV Oostende te zien dat vergat te scoren. Club nam na goed een kwartier de touwtjes opnieuw in handen, maar ook de Bruggelingen vonden de weg naar doel niet meer.

Het meest opvallende in die tweede helft kwam nog van een onzeker ogende Horvath. Hij wou de bal uitrollen naar Mera, die de geblesseerde Denswil bij de rust kwam vervangen, maar verloor de controle en ving het leer opnieuw. Onrechtstreekse vrije trap in de zestien was het oordeel, de bal ging gelukkig voor de Amerikaanse doelman via de muur over.

Het was uiteindelijk Limbombe die voor de laatste wapenfeiten zorgde. De linkshalf van Club Brugge knalde diep in blessuretijd de 2-3 nog tegen de touwen via een afgeweken schot. Hij bezorgde zijn team de drie punten, maar is er volgende week wel niet bij. Hij trok zijn shirt uit en pakte zo zijn tweede gele kaart.