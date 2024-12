Topduel in het Lotto Park: noch Hubert, noch Simons gaat veel roteren: "Ik ga geen minuten geven omdat een speler te weinig gespeeld heeft"

Twee generatiegenoten tegenover elkaar. David Hubert is nog wel wat jonger dan Timmy Simons, maar ze vertegenwoordigen samen met onder andere Hayen, De Roeck... de nieuwe generatie Belgische trainers. Geen van beiden wil vanavond dan ook plooien.

't Is een beetje een duel in een duel. Wie haalt tactisch de bovenhand, want qua kwaliteit moet Westerlo niet veel onderdoen voor Anderlecht. Er is daar de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in zowel infrastructuur als spelersgroep en ze staan niet toevallig net buiten de top zes.

David Hubert is niet van plan om veel te roteren. "Ik ga geen spelers minuten geven omdat ze niet genoeg gespeeld hebben", aldus de trainer van paars-wit. Dat is geen goed nieuws voor Yari Verschaeren, die alweer niet in de basis verwacht wordt.

Wel zou Leander Dendoncker aan de aftrap komen waardoor Rits - de voorbije weken op hoog niveau - wat rust kan krijgen. Of komen ze beiden aan de start? Dat zou betekenen dat Leoni naar de bank verhuist. Op links is Edozie er nog niet bij en Tristan Degreef zou zijn kunnen nog eens mogen laten zien.

Timmy Simons lijkt dan gewoon weer met zijn sterkste elf aan de start te komen. De mannen die Gent vorig weekend nog op een 2-2-gelijkspel hielden.

Voor Anderlecht is een prijs halen op het einde van het seizoen enorm belangrijk geworden om de vooruitgang te kunnen aantonen aan de sponsors en fans. Voor Westerlo eveneens, want zij willen eens Europa in.