Nu hij maar blijft scoren: Dolberg doet boekje open over winters vertrek bij Anderlecht

RSC Anderlecht begin stilaan op volle toeren te draaien. En daarin speelt Kasper Dolberg een heel grote rol in.

Tegen Westerlo pikte Kasper Dolberg opnieuw twee doelpunten mee. De Deen, die onder Brian Riemer dit seizoen maar één keer scoorde, zit sinds de komst van David Hubert al een tijdje in de dubbele cijfers.

De ex-trainer van RSC Anderlecht liet een tijdje geleden vallen dat als Dolberg zo blijft scoren, de kans heel erg klein was dat hij na Nieuwjaar nog bij paarswit zal spelen. “Zoiets houdt me nu niet bezig”, vertelt Dolberg aan Het Nieuwsblad.

“Zo’n transfer in de winter is niet ideaal en ik ga mijn huidige geluk ook niet zomaar weggooien. Zelf verkies ik eerder om happy te zijn hier, dan het risico te nemen en bij een club terecht te komen waar ik me minder goed voel.”

Wat niet komt in januari kan uiteraard ook nog in de zomer van 2025 gebeuren. “Ik heb geen carrièreplan. Echt niet. Er is mij altijd verteld dat ik er eentje moet hebben, maar deze business is zo onvoorspelbaar.”

“In het voetbal draait het ook om prijzen pakken. Zelf zou ik ontgoocheld zijn als ik over tien jaar terugkijk op mijn periode bij Anderlecht en vaststel dat ik hier geen trofee heb veroverd”, besluit de Deen.