Olivier Renard verklapt de plannen van Anderlecht voor de wintermercato: "Dat is wat we willen doen"

Anderlecht is de laatste weken goed bezig in de competitie. Paars-wit zal zich deze winter nog wel extra willen versterken.

Anderlecht kon zich donderdagavond plaatsen voor de kwartfinales van de Croky Cup door Westerlo uit te schakelen. Paars-wit won met 4-1.

Voor de wedstrijd kwam sportief directeur Olivier Renard bij RTL praten over de plannen van zijn ploeg op de wintermercato. Daarin was hij al redelijk duidelijk.

"Het eerste wat we moeten doen, is kijken naar onze eigen jeugd. We hebben geluk dat we zoveel talent in de academie hebben. Daarna zijn er natuurlijk transfers nodig, maar het eerste idee is om onze jongeren goed te leren kennen", vertelde hij volgens HLN bij RTL.

De kern mag zeker niet verzwakt worden. Anderlecht staat momenteel vierde in het klassement en wil logischerwijs zo hoog mogelijk proberen te eindigen.

"Wat we willen doen is de kern versterken. Als er iemand vertrekt, is dat omdat we een aanbod hebben gekregen dat we niet konden weigeren", besluit Renard.