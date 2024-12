Het verhaal van Colin Coosemans bij Anderlecht wordt eigenlijk nog straffer: "Dat gebeurde de dag na de komst van Schmeichel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Colin Coosemans is dit seizoen nog op geen fout te betrappen geweest en wordt terecht de hemel ingeprezen. Zelfs Timmy Simons haalde spontaan zijn prestatie aan donderdagavond. Niemand die je het meer gunt na jaren zonder één minuut te spelen bij Anderlecht te hebben gezeten.

Coosemans was vorige week nog te gast bij MidMid en sprak daar over de moeilijke tijden die hij beleefde. Vooral vorig seizoen, toen hem beloofd was dat hij tweede doelman zou worden achter Maxime Dupé, maar uiteindelijk nog Kasper Schmeichel werd aangetrokken.

“Ik was toen opeens weer derde keeper en zat mentaal zowat het diepste ooit in mijn carrière”, zei Coosemans. “De dag na de komst van Schmeichel blokkeerde ik mijn nek na een kopbal tijdens een partijtje tennisvoetbal op training."

"Dat was puur door de stress. Mijn nek zat zo vast en ik had zoveel pijn dat ik die dag 3 à 4 tramadols moest nemen. ’s Nachts werd ik thuis wakker van de pijn en viel ik zelfs flauw. Mijn vrouw moest een ambulance bellen."

"Ze hebben me toen echt platgespoten. Dat heeft even geduurd, maar daarna heb ik toch de moed gevonden om weer door te gaan. Dat ik nu eerste keeper ben bij Anderlecht is zo’n mooie beloning.”

Intussen twijfelt niemand eraan dat hij altijd al de kwaliteiten had om eerste doelman te worden. Hij moest gewoon de juiste coach tegenkomen. Onder David Hubert is hij nu geworden wat we vroeger op de speelplaats 'een vliegende keeper' noemden.

Hij wordt voetballend zelfs als beter gezien dan Schmeichel, die was aangetrokken omwille van zijn voetenspel. “Ik vergelijk niet graag met anderen. In het moderne voetbal wordt dat gevraagd van een keeper om een mannetje meer te creëren. Het helpt ons om het spel van links naar rechts te verleggen waardoor het zeer moeilijk is om druk op ons te blijven zetten.”

Coosemans is ook niet van plan om zijn plaats af te staan. Competitie, Europa, beker, hij keept alles. "Ik heb zo lang erop moeten wachten, dat ik nu elke match wil spelen", zei hij nog.