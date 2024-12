Zijn grote terugkeer in het Belgische voetbal, de ontmoeting met de supporters, de ambities van de club: Olivier Renard vertelt alles over zijn eerste weken bij Anderlecht

Olivier Renard is nog bezig zijn plek te vinden bij Anderlecht. Hij blikt terug op zijn eerste weken aan het roer van de club.

De benoeming van Olivier Renard als sportief directeur van Anderlecht in plaats van Jesper Fredberg was verrassend. Wat vindt de direct betrokkene ervan? "Het was geen kwestie van verrast te zijn, maar van het in de markt zijn", antwoordt hij aan de microfoon van RTL Sports.

Toch heeft de timing stof doen opwaaien: "Midden in het seizoen binnenkomen, is nooit gemakkelijk. Je moet de sfeer in de kleedkamer aanvoelen, contact opnemen met alle spelersagenten, op de hoogte zijn van de contracten. Maar dat hoort bij het werk dat ik al tien jaar doe."

Resultaten om iedereen gerust te stellen

"Ik had besloten om Montreal om verschillende redenen te verlaten en mijn initiële doel was in feite om weer naar het buitenland te gaan met mijn gezin. Maar als je de kans krijgt om te werken bij een grote Belgische club als Anderlecht, dan is het verlangen er. Het kostte wat tijd om te zien wat ze wilden doen en wat ik wilde doen", vervolgt hij.

Vanaf het begin moest de nieuwe sportief directeur zijn eigen supporters onder ogen komen, met name vanwege zijn verleden bij Standard. Hij beschrijft hun eerste ontmoeting als positief: "Het is goed verlopen. Ik ben geen ingewikkeld persoon. De beslissing om een ontmoeting met hen te organiseren werd meteen genomen, niet toen we begonnen te winnen."

Renard toont ambitie: "Als je bij Anderlecht speelt, moet je mikken op de top van de ranglijst. Ik heb Anderlecht zien winnen met bijna een titel om de twee jaar. Dat beloof ik niet, zeker niet, maar als je naar Anderlecht komt, moet je grote ambities hebben. En als ik de kwaliteit zie op training en tijdens de wedstrijden, zie je een meer dan competitief team."