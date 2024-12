Moussa N'Diaye in topvorm en incontournable, maar ook openhartig over moeilijke periode onder Riemer: "Hubert heeft alles veranderd"

Moussa N'Diaye, de Senegalese linksback van Anderlecht, heeft de afgelopen weken indruk gemaakt. Tegen Porto en Westerlo bevestigde hij zijn vorm.

"Het waren moeilijke maanden voor mij, vooral vorig seizoen en aan het begin van deze jaargang toen Augustinsson steeds basisspeler was", vertelt N’Diaye openhartig. "Maar ik bleef vechten, en de komst van David Hubert als hoofdtrainer heeft alles veranderd. Hij gaf me vertrouwen door me in de basis te zetten."

Onder coach Hubert speelt N’Diaye een aanvallender spel, wat hem duidelijk ligt. "Ik kan nu vaker naar voren trekken, en dat past perfect bij mijn kwaliteiten", zei hij enthousiast.

"Mijn doelpunt tegen Westerlo (de 3-1) is daar een voorbeeld van. Daar had ik lang op gewacht. Maar ik weet dat mijn eerste taak defensief blijft. Hubert vraagt me om dicht bij Zanka te blijven bij balverlies, zodat ik mijn snelheid kan benutten in de omschakeling."

Ook in de kleedkamer heeft hij zijn plaats gevonden. "De sfeer is geweldig. Het gelijkspel tegen OHL was slechts een misser. Met onze huidige mentaliteit hoeven we niemand te vrezen: niet in de competitie, niet in de Europa League, en niet in de bekerwedstrijd tegen Beerschot", klinkt het vol vertrouwen.

"Mijn ploeggenoten hebben me altijd gesteund, zowel tijdens mijn blessureperiode als toen ik niet speelde. Dat gaf me kracht op moeilijke momenten", besloot N’Diaye.