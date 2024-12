Te overmoedig geweest? Olivier Renard moet straffe uitspraak aan fans van Anderlecht al terugnemen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eerder deze week was er een Fan Council van RSC Anderlecht. Daar voerde sportief directeur Olivier Renard samen met voorzitter Wouter Vandenhaute het hoge woord.

De fans van Anderlecht waren in het begin niet bepaald opgezet met de komst van Renard. Hij had een verleden bij Standard en werd ook genoemd in het dossier Propere Handen.

De opvolger van Jesper Fredberg heeft in zijn overeenkomst een clausule dat hij meteen ontslagen wordt mocht er een probleem daaromtrent zijn. De fans kunnen dus op hun beide oren slapen, klonk het toen bij Vandenhaute.

Renard zei op de Fan Council dat voor paarswit de top drie dit jaar het absolute minimum is. Dat is een straffe uitspraak en dan zal er uitgepakt moeten worden om dat te realiseren.

“Het is nooit gemakkelijk om in het midden van het seizoen ergens aan te komen”, zei Renard nu bij de RTL. “Momenteel gaat alles goed, zeker als je naar de resultaten kijkt.”

De uitspraak over de top drie nuanceerde hij donderdagavond al. “Als je voor Anderlecht speelt, moet je bovenin meedraaien. Deze club moet om de twee jaar een prijs winnen”, is de nieuwe uitgesproken ambitie.