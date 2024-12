David Hubert heeft fel bekritiseerde speler op heel hoog niveau gekregen: "Dat kan hij als de beste"

Wat is de opvallendste transformatie bij Anderlecht sinds het vertrek van Brian Riemer? Wel, als u het aan ons vraagt is het de vorm die Mats Rits etaleert. De middenvelder heeft andere taken gekregen en dat ligt hem heel wat beter dan onder de Deen.

De supporters frusteerden er zich toen ook aan en er werden zelfs compilatiefilmpjes gemaakt van alle ballen die de verdedigende middenvelder plompverloren naar voor stuurde. Maar blijkbaar was dat een taak die hij had meegekregen van Riemer.

Intussen heeft David Hubert een nieuwe filosofie ingevoerd: er moet over de grond gespeeld worden. De jonge trainer weet heel goed dat lange ballen niet de forte zijn van zijn voorspelers. En dus mag Rits zelfs infiltreren.

Dat resulteerde tegen Westerlo in twee assists, maar hij speelt eigenlijk al weken op een hoog niveau. Hallo David Hubert? "(lacht) Dat heb je goed opgemerkt. We spelen eigenlijk met twee zessen. En als Leander of Theo naast je staat, kan je het je veroorloven om mee in te schuiven."

"Het is belangrijk dat ze een goede verstandhouding hebben. Mats deed dat bij Club Brugge ook al, maar nu kan hij dat niet meer zoveel doen. Maar hij weet zijn momenten uit te kiezen, dat kan hij als de beste."

Het begint allemaal vorm te krijgen onder David Hubert. De coach heeft de ploeg in een mum van tijd naar zijn hand gezet. "Maar nu is het zaak om in alle facetten te blijven verbeteren", gaf hij nog mee.