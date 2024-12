Mario Stroeykens doet opvallende vaststelling in drukke periode: "Niet alleen ikzelf"

Anderlecht is niet gestruikeld over Westerlo (4-1) in de beker. Mario Stroeykens was opnieuw in topvorm op het middenveld.

Mario Stroeykens was in de wolken na Anderlecht's overwinning tegen de Kemphanen: “Een heel goede avond voor ons. We hebben goed gereageerd na de openingstreffer van Westerlo.” De 0-1 achterstand leek het team niet lang van de wijs te brengen, Anderlecht reageerde meteen.

Hoewel Stroeykens zelf niet scoorde of een assist gaf, was hij van groot belang voor het team. “Tussen Rits, Dendoncker en mij hebben we heel goed samengewerkt en waren we dominant op het middenveld.”

Het team lijkt steeds beter op elkaar ingespeeld te raken. “We groeien in dit seizoen. Zo winnen we vertrouwen", zei Stroeykens. “Omdat we veel spelen, krijgen we meer automatismen en wordt het spel vloeiender.” De coach, David Hubert, maakt af en toe rotaties, maar zorgt ervoor dat de kern van het team, vooral op het middenveld, intact blijft.

Stroeykens is blij met de vooruitgang die het team boekt: “Het is leuk voor mij om in dit team te spelen waar het voetbal heel goed is. Maar naast mezelf zijn we allemaal aan het groeien.” Het lijkt erop dat Anderlecht eindelijk weer plezier heeft in het spel, wat ook goed merkbaar is bij de supporters.

Met de komende bekerwedstrijd tegen Beerschot op zondag, gevolgd door een cruciaal Europa League-duel tegen Slavia Praag, hoopt Anderlecht de positieve lijn door te trekken.