Het verschil met Brian Riemer? Thomas Foket legt uit hoe David Hubert het team nieuw leven heeft ingeblazen: "Dat maakt het verschil"

Anderlecht blijft groeien in kracht na de overwinning in de Croky Cup. Thomas Foket bespreekt hoe de ploeg het zo goed doet met David Hubert aan het roer.

Anderlecht heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Croky Cup door met 4-1 te winnen tegen Westerlo. Ondanks de snelle openingstreffer van de bezoekers, nam de ploeg al snel de controle.

"We hebben serieus gespeeld. In de beker is karakter belangrijk. Zelfs na de openingstreffer van Westerlo hebben we laten zien dat we rustig kunnen terugkomen", legde Thomas Foket uit bij RTBF.

Anderlecht heeft het plezier van spelen teruggevonden

De verdediger benadrukt het goede gedrag van de troepen onder leiding van David Hubert: "Iedereen weet wat hij moet doen. De coach heeft een heel duidelijke visie. De spelers respecteren zijn spelplan. Iedereen gaat dezelfde kant op. Dat maakt het verschil."

De nieuwe trainer heeft het spel van Anderlecht vereenvoudigd door de spelers te confronteren met hun verantwoordelijkheden. Het team ontwikkelt behoorlijk gedurfde combinaties, wat niet per se het geval was onder Brian Riemer.

Met Killian Sardella niet beschikbaar, gaf Foket zijn tweede assist van het seizoen, een perfecte voorzet voor Kasper Dolberg. "De beker is de snelste weg naar Europa. We maken ons niet druk. De wedstrijden volgen elkaar op, we zijn blij om te spelen. We zijn er klaar voor. We willen tot het einde gaan."