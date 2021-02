90+1

De wedstrijdleiding is mild voor Olsa Brakel en kent ondanks alle wissels en doelpunten slechts twee minuten extra tijd toe



90

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



86

Opnieuw moet Otte zich laten gelden, met een mooie duik houdt hij Badji van een vierde doelpunt



86

Kevin Haezebroeck

Domien Van Eerstvelde





85

Otte staat goed te keepen. Hij gaat uitstekend plat op een schot van Okereke



78

Rits laat een vrije trap op een gevaarlijke positie aan zijn jonge ploegmaat De Cuyper. Die gaat rond de muur maar Otte lag klaar in de hoek om de bal uit zijn doel te duwen.



74

6-1

Het wordt een pijnlijke afstraffing voor de bezoekers. Club kan eens counteren en Badji werkt de pass van Rits dodelijk af



74



Doelpunt van Youssouph Badji (Mats Rits )





72

Tahith Chong

Maxime De Cuyper





72

Eduard Sobol

Brandon Mechele





72

Kenneth Pauwels

Malcolm Appiah





71

Denswil bijna met de 6-1 maar de verdediger kopt op de paal



69

5-1

Zo wordt het wel een afstraffing voor Olsa Brakel. Mitrovic kan onbedreigd oprukken met de bal en zet Chong voor doel. Die lobt doelman Otte en legt de bal in doel



69



Doelpunt van Tahith Chong (Matej Mitrović)





63

Ignace Van Der Brempt

Nabil Dirar





63

Hans Vanaken

Mats Rits





63

Nabil Dirar is officieel terug op de Belgische velden, hij komt erin voor Van Der Brempt



61

4-1

Een lage voorzet van Vanaken wordt door doelman Otte in de voeten van Badji gewerkt. Die trapt eerst nog op de lat in een leeg doel maar kopt de herneming erin



60



Doelpunt van Youssouph Badji





60

Robin Nelis

Matisse D'hondt





56

De bezoekers roepen om een strafschop wegens een mogelijke handsbal. De scheidsrechter vindt het net iets te veel protest en deelt een gele kaart uit aan kapitein Haezebroeck



56

Gele kaart voor Kevin Haezebroeck





54

Over en out? Bij 2-1 moest er maar één bal goed vallen voor een gelijkmaker maar de kans is klein dat Olsa er nog twee zal maken



52

3-1

Dit is wel erg zuur voor Olsa Brakel. Een lage en scherp aangesneden corner van Chong gaat via het been van Nelis in doel



51



Owngoal van Robin Nelis: -





50

Cordie bijna!

Het staat bijna 2-2 via Sebastiaan Cordie. De verdediger staat vrij op een corner en kan vrij inkoppen aan de eerste paal maar Ethan Horvath brengt redding



49

Olsa is met vertrouwen uit de kleedkamer gekomen. Deryck wordt schuin voor doel gezet en trapt op de knie van Horvath waardoor de bal in corner verdwijnt



47

Louis Desmet

Domien Schelstraete





45+1

Chong trapt een vrije trap laag in de hoek maar Otte ligt paraat



45

Vanaken laat zich de kaas van het brood eten door een goed teruggekomen Haezebroeck



42

Okereke kan nog net zijn teen zetten tegen een diepe bal van Sobol maar de bal hobbelt naast



41

Deryck is wel heel erg optimistisch en probeert het vanop zo'n 25 meter. Zijn poging waait heel ver naast



40

Vanaken dirigeert het spel vanuit het centrum samen met Eder Balanta. Bijna kwam de voorzet van Van Den Keybus ook opnieuw uit bij de kapitein maar Vanaken komt net tekort



36

Een kanonskogel van Van Den Keybus!

Van Den Keybus maakt zelf de ruimte voor zichzelf en vuurt dan een kanonskogel af richting doel. Zijn schot gaat via de onderkant van de lat net niet over de doellijn en botst dan opnieuw het veld in



34

Vanaken trapt een vrije trap enkele centimeters boven de winkelhaak



32

Een corner van Club belandt via het hoofd van Mitrovic in het zijnet



29

Club kampeert nu toch wel rond de 16 van de bezoekers. Het is al even geleden dat de geelhemden zich hebben laten opmerken



27

Chong dribbelt zich een weg in de 16 maar dribbelt ook zichzelf een beetje voorbij



22

2-1

Chong beseft dat hij buitenspel staat en laat de voorzet van Sobol gaan. Badji was ingelopen en wint het duel om zo de bal onhoudbaar in doel te koppen



21



Doelpunt van Youssouph Badji (Eduard Sobol)





20

Aan de andere kant zorgt een afstandsschot ervoor dat het bijna 2-1 staat. Doelman Otte reageert attent op de bal



20

Menco Deryck had een wereldgoal in gedachten en trapt vanop zo'n 20 meter op doel na een goede onderschepping van Pauwels. Zijn poging verrast Horvath maar gaat uiteindelijk ook over het doel



16

Olsa Brakel zakt diep terug in het blok maar wil zich absoluut wel laten zien in de omschakeling



14

Chong zet druk op Cordie en verovert de bal. De jonge Nederlander moet dan net te veel uitwijken naar de zijkant om doelman Otte te verontrusten



10

Brakel geeft zich niet gewonnen!

Het staat na 10 minuten opnieuw gelijk. Horvath komt uit en kopt de bal weg, maar in de voeten van Haezebrock. Die ziet zijn kans en lobt de doelman van Club Brugge



9



Doelpunt van Kevin Haezebroeck





6

Het stond bijna 2-0! Van Den Keybus loopt zich helemaal vrij en wil de hoge bal van Vanaken ineens verwerken maar hij trapt naast de bal



5

Van Den Keybus probeert het met een optimistische poging maar zijn schot vanop afstand gaat wel redelijk ver naast



3

Het staat a 1-0!

We zijn twee minuten bezig en het staat al 1-0. Chong zet zich door langs links en zet voor op Vanaken. De voormalige gouden schoen trapte eerst nog op de Brakelse doelman maar kopte in de rebound toch binnen



2



Doelpunt van Hans Vanaken (Tahith Chong)





1

Club Brugge - Olsa Brakel: 0-0







Vooraf

Veel nieuwe namen bij Club Brugge. Clement kiest voor jongelingen Van Den Keybus en Van Der Brempt in de basis, net als nieuwkomer Chong. Dirar start nog op de bank.