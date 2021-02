Trainer van Olsa Brakel ondanks zware nederlaag toch fier op zijn spelers: "Spelers gaven tijdens rust al aan dat ze diep waren gegaan"

Ondanks een vroege treffer van Club Brugge, leek het Olsa Brakel toch te lukken om gelijke tred te houden met de leider in 1A. Uiteindelijk brak de veer toch bij de bezoekers, maar trainer Stefano Nijst is fier op zijn jongens.

Een snelle achterstand is de nachtmerrie van veel trainers, zeker als de kansen op een resultaat zeer klein zijn als club uit Tweede Amateur. Ook Stefano Nijst, trainer van Olsa Brakel, kon dat beamen op de persconferentie:

"Dat was echt een domper, je hoopt dat je langer kan standhouden dan enkele minuten. Gelukkig komen we ook opnieuw gelijk met een mooi doelpunt."

"Na dat doelpunt komen we even terug tot leven, al moeten we constant achter de feiten aan lopen. We probeerden om via de omschakeling voor gevaar te zorgen maar we deden dat soms wat te overhaast", analyseert hij.

Conditioneel verschil in tweede helft

Door de coronacrisis is de competitie van Olsa Brakel volledig stilgelegd, ze hadden sinds september geen competitieve wedstrijd meer gespeeld en dat liet zich conditioneel opmerken in de tweede helft.

"De jongens zeiden tijdens de rust al dat ze enorm diep waren gegaan. Dan weet je dat er in de tweede helft veel ruimte zal komen voor Club die wij niet meer konden belopen. Logisch, maar ik ben wel fier op mijn jongens. We hebben geprobeerd om te voetballen en zijn er met momenten ook in geslaagd."