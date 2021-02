Opdracht volbracht voor Club Brugge: "Dit was zeer positieve avond voor ons"

Een logische overwinning voor Club Brugge in de Beker van België, al is in een bekercompetitie veel mogelijk. Club-trainer Philippe Clement onthoudt veel positieve dingen van de 6-1 overwinning tegen Olsa Brakel.

"Ik ben zeer tevreden met de uitslag en de dingen die de jongens hebben laten zien. We hebben enkele nieuwe jongens kunnen laten spelen die nog maar twee keer getraind hebben, zo integreren ze zich makkelijker in de groep", klinkt het bij Clement. Met die nieuwkomers doelt Clement uiteraard op Chong, die meteen in de basis startte, en invaller Nabil Dirar. "Het is heel leuk dat Chong ook meteen kan scoren", weet de trainer er nog over te zeggen. Club kon de overwinning pakken zonder enkele basisspelers op te stellen zoals Lang, Dost, Kossounou, Mata, De Ketelaere... en deed het met jonge spelers zoals Van Der Brempt en Van Den Keybus die zich ook al bij Club NXT hadden laten zien. "Het is zeer goed dat we nu de kans hadden om enkele jongens uit de academie hun kans te kunnen geven. Ook Badji reken ik nog onder die jonge gasten en hij zal vandaag vertrouwen getankt hebben uit die drie doelpunten. Hij doet veel goed maar maakt soms nog foute keuzes, wat niet onlogisch is", besluit de Club-trainer.