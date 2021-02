Vanaken gidst Club naar eenvoudige winst in de beker: "Willen opnieuw voor de dubbel gaan"

Hans Vanaken was een van de weinige sterkhouders die ook in de beker moest opdraven van Philippe Clement. Hij had slechts 2 minuten nodig om het openingsdoelpunt te scoren, zij het met een gelukje in de rebound.

Dat de leider in 1A een ploeg uit Tweede Amateur wegzet, is ook voor Vanaken niet verrassend. "Iedereen had zo'n overwinning wel verwacht en het is ergens ook logisch aangezien ze al meer dan drie maanden niet hebben mogen spelen. Je weet dat ze in de tweede helft zullen terugzakken", klinkt het bij de kapitein van woensdagavond.

De bezoekers brachten Club wel even aan het wankelen in de eerste helft met een gelijkmaker van kapitein Haezebroeck. "Dat was een dom tegendoelpunt waardoor we opnieuw moesten herbeginnen. We waren even ons tempo kwijt maar in de tweede helft konden we de puntjes op de i zetten."

Dubbel?

Vorig seizoen greep Club net naast de dubbel door de bekerfinale te verliezen van Antwerp. Dit jaar willen ze opnieuw voor de twee landelijke trofeeën gaan. "Dat willen we ieder jaar, we zijn elk seizoen erg gretig om op drie fronten te strijden. De honger is groot in deze groep", besluit hij.