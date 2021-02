Clement na een wedstrijd al tevreden over aanwinst Chong: "Misschien wil hij na uitleenbeurt wel in Brugge blijven?"

Tahith Chong mocht bij zijn eerste selectie voor Club Brugge meteen in de basis starten in het bekerduel tegen Olsa Brakel. De Nederlandse winger bedankte Clement voor het vertrouwen met een doelpunt. Clement zelf is heel tevreden met de nieuwe aanwinst.

Chong speelde bij zijn eerste wedstrijd voor blauw-zwart meer dan 70 minuten voor hij naar de kant werd gehaald. Toch is de dribbelaar nog niet helemaal fysiek fit. "Hij heeft bij Werder Bremen niet veel gespeeld de laatste tijd en zeker niet zoveel na elkaar zoals hier in België", is de uitleg van Clement.

Chong is in 2016 van Feyenoord naar Manchester United overgestapt om daar via de jeugd richting eerste ploeg te groeien. Dat hij opgeleid is door een Europese topclub, laat zich merken in de tactische meetings zegt Clement. "Hij pikt de dingen sneller op dan andere jongens die een mindere opleiding hebben gehad of van een ander continent komen. Als je hem iets uitlegt, antwoordt hij meteen met de volgende stap in het proces."

"Misschien blijft hij liever in Brugge"

Clhong is aan Club Brugge uitgeleend tot het einde van het seizoen maar Cement koestert zelfs de hoop dat ze de 21-jarige winger misschien wat langer kunnen houden (eventueel definitief? "Hij zal zich snel moeten inwerken want we hebben niet veel tijd meer, maar dat is het gegeven van die wintermercato. Maar, wie wet, misschien wil hij na die 6 maanden niet vertrekken en blijft hij liever in Brugge?"