Ignace Van Der Brempt mocht al eens proeven van basisplaats maar maakt zich geen illusies: "Om bij dit Club te mogen starten..."

Ignace Van Der Brempt mocht in het bekerduel tegen Olsa Brakel voor de tweede keer dit seizoen starten bij Club Brugge. Al maakt de 18-jarige rechtsachter zich geen illusies en blijft hij kalm voor de toekomst.

Met Clinton Mata voor hem in de pikorde, zal het voor Van Der Brempt moeilijk zijn om een vaste basisplaats af te dwingen bij de A-kern van Club Brugge. Met nieuwe aanwinst Nabil Dirar lijkt het nog moeilijker te worden aangezien Dirar de voorbije jaren vooral uitgespeeld werd als flankverdediger.

"Ik kan heel veel leren van die jongens, ik ben nog jong en zal mijn kans nog wel krijgen", blijft de speler zelf rustig onder de concurrentie. "Ik kan van Mata leren hoe ik moet verdedigen en van Dirar leren hoe ik moet aanvallen", lacht hij.

Niet geïnteresseerd in uitleenbeurt

Van Der Brempt komt uit de academie van Club en speelde dit seizoen vooral bij Club NXT. De 18-jarige verdediger begrijpt dat het voor hem zeer moeilijk zal zijn om een vaste waarde te zijn. "Zeker bij dit Club... De kwaliteit is zo hoog dat het niet evident is om in de basis te staan. Maar ze zijn eerlijk tegen me en zeggen altijd waar het op staat."

Smaakt voetballen op het hoogste niveau in België dan niet naar meer? "Natuurlijk wel, maar ik wil hier blijven en me verder ontwikkelen. Op dit moment ben ik niet geïnteresseerd in een mogelijke uitleenbeurt. Je kan als jonge speler niet veel beter zitten als hier in Brugge, tenzij misschien Ajax. Me verder ontwikkelen bij NXT en zoveel mogelijk minuten maken bij de A-kern, dat is het voorlopige doel", klinkt het.