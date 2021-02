📷 Supporters Club Brugge eren Bart Verhaeghe met heel wat prachtige spandoeken: "Bluvn goan, voorzitter"

Bart Verhaeghe is inmiddels al tien jaar voorzitter van Club Brugge. En dat mocht wel eens in de bloemetjes gezet worden.

Geen supporters voor de bekerwedstrijd tussen Club Brugge en Olsa Brakel. Maar voorafgaand aan de match hadden de fans alsnog hun duit in het zakje gedaan.

Ze trokken naar Jan Breydel om er een aantal spandoeken te gaan ophangen die ze maakten ter ere van hun voorzitter.

"When the going gets tough, the tough get going", "Merci Bart", "Bluvn goan", ... Er waren héél veel mooie spandoeken. Geniet mee!