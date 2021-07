Wie anders? Teddy Chevalier dirigeert Kortrijk tot groot jolijt van fans naar deugddoende driepunter en leidersplaats

KV Kortrijk en Seraing openden tegen elkaar het voetbalseizoen in het Guldensporenstadion. Er zijn nog zekerheden, er zit geen vis meer in de Leie en er zijn terug supporters. Veel meer moet dat op een zaterdagvooravond toch niet zijn?

Seraing wist zich via de barrages tegen Waasland-Beveren en met goed voetbal daarin te verzekeren van voetbal in 1A, maar het team van vorig seizoen lijkt natuurlijk niet helemaal meer op de namen die nieuwe coach Jordi Condom tussen de lijnen bracht.

Onbekende nieuwkomer

Wat we moesten verwachten? We durfden het vooraf niet te zeggen. Na tien minuten wisten we al iets meer, toen Wagane Faye een bal een paar meter wegrolde om zo de Kortrijkzanen het voetballen via een inworp te beletten.

© photonews

© photonews

Het doet de Métallos misschien wat oneer aan, want Lahssani en Maziz lieten een paar leuke acties noteren en Marius Mouandilmadji is niet alleen een mond vol, maar ook een speler waarmee je voorin naar de oorlog kan.

Kortrijk van zijn kant kon opnieuw rekenen op Kristof D'Haene, maar miste achteraan wel nog Dewaele en Sainsbury. Voorin mist het dan weer nog steeds een beetje hetzelfde van de voorbije jaren: echte stootkracht en vlotte goals.

Teddy doet het

Badamosi en Moreno wisselden goede en mindere dingen af dat het een lievelust was, de eerste miste zelfs voor open doel. Chevalier kwam vaak een teentje te kort, tot hij op het halfuur wel de 1-0 wist binnen te werken van dichtbij.

© photonews

© photonews

Dat er geen vis meer in de Leie zit, zoals de song van Johny Turbo het zingt? Ook op dat gebied zijn er nog zekerheden: als Chevalier scoort, dan is het show. Een soort van silly walk waar zelfs John Cleese trots op zou zijn geweest zijn barstte los na de 1-0. En de supporters slikten het uiteraard als zoete koek.

Vis in de Leie

De tweede helft dan? Veel had die niet om het lijf, de turbo was zeker niet aangeslagen - al mocht Selemani er in het slot vanop de stip nog 2-0 van maken. De supporters waren vooral heel blij dat ze er na al die maanden nog eens bijwaren en zongen de kelen schor. Lachen met de buren uit Waregem, open doekjes voor Chevalier en Vandendriessche onder meer, de ref die werd uitgejouwd na een afgekeurd doelpunt, ...

Enkel wat gerstenat ontbrak nog op de perstribune - al waren de broodjes uitstekend. Geen Kerel die er zal om malen, want Kortrijk opende het seizoen met een deugddoende overwinning. Voor de bezoekers uit het Luikse kan het een lang seizoen worden.