John Cleese? Neen, Conor McGregor was de inspiratiebron van Chevalier, Selemani & co

Het beeld van Kortrijk - Seraing? Dat waren misschien wel de beelden van na de doelpunten van Chevalier en later ook Selemani. Met een link naar de sport.

Zowel Chevalier als Selemani deden van zich spreken met hun dansje na hun doelpunt. Even dachten we dat we waren aangekomen bij het betere werk van John Cleese.

Maar neen, het ging niet over The Ministery of Silly Walks uit Monthy Python Flying Circus, maar wel om een MMA-fighter.

Groepsgevoel

"Het was een dansje zoals Conor McGregor", aldus doelpuntenmaker Teddy Chevalier. "We hadden het er vooraf over gehad dat we zo zouden vieren."

"Faiz, ik, nog een paar spelers. Het schept ook allemaal een band, zo zie je dat we echt een groep zijn. We hebben heel veel groepsgevoel samen."

via GIPHY