'Operatie redding' was van korte duur: Cercle Brugge neemt lusteloos Beerschot beetje hoop weeral af

Nog zeven matchen te gaan en de achterstand op Seraing blijft zeven punten, terwijl de Metallo's nog een match tegen Gent te goed hebben. Cercle Brugge heeft Beerschot de put in geduwd na de goeie prestatie van vorige week. De Ratten kwamen er zelfs niet aan te pas in Jan Breydel. Zeker niet met 10.

Beerschot had de drie punten nodig, maar dat was er niet echt aan te zien. Tegen de extreme pressing van Cercle Brugge vonden ze geen oplossingen. Coach Greg Vanderidt zette Holzhauser weer in de ploeg in de hoop dat hij een rustpunt aan de bal zou zijn, maar daar kwam niks van in huis. Daarvoor ontbreekt het de Oostenrijker aan duelkracht.

Alibi-duels, zo noemen we dat. Eigenlijk speelde Beerschot al van in het begin met tien man, want Holzhauser kwam zowel aanvallend als verdedigend niet in het stuk voor. En verdedigen moesten ze. De Vereniging drukte de Ratten tegen de eigen zestien en daar geraakten ze niet weg. Een karrenvracht kansen voor Cercle was het gevolg.

© photonews

Sebaoui op Denkey, rood voor Noubissi

Vanhamel hield het een halfuurtje vol om zijn netten schoon te houden. Toen een hoekschop van Hotic echter bij Denkey geraakte, had Sebaoui geen enkele kans om zijn kopbal tegen te houden. Vanhamel trouwens ook niet. Rare beslissing om de jeugdspeler op de spits te laten verdedigen bij stilstaande fases. Beerschot kwam er niet aan te pas.

© photonews

Zonder Vanhamel was de match na 35 minuten allang gespeeld. Noubissi had intussen trouwens al rood gekregen door met gestrekt been de enkel van Popovic te raken. Met tien werd het helemaal onmogelijk voor Beerschot. Cercle Brugge was gewoon een paar klasses sterker. Denkey leek voor de rust nog voor de beslissing te zorgen, maar zijn tweede werd afgekeurd voor buitenspel.

Beerschot gaf zelfs met elf niet de indruk een vuist te kunnen maken tegen dit Cercle. De passie van vorige week was niet te zien. Nog voor de rust werd het 2-0, want na heel laks verdedigen kon ook Matondo zijn doelpunt meepikken. Rijp voor de slachtbank!

Hopeloos

Vanderidt probeerde een wanhoopswissel door Suzuki in de spits te werpen, maar die zag amper een bal in de 45 minuten dat hij op het veld stond. Wedden dat we straks te horen krijgen dat het 'mathematisch' nog kan? Benieuwd hoeveel spelers van Beerschot daar zelf nog in geloven met matchen tegen Charleroi, Standard, Antwerp en Gent in het verschiet.

Nee, dit is een hopeloze zaak. Cercle had er gerust een stuk of 4-5 meer kunnen maken, maar blonk niet uit in efficiëntie. 't Is kaas met gaten op alle vlakken. Dan kan er wel eens één uitschieter tussen zitten, maar een constante kan dit Beerschot niet brengen.

Cercle Brugge, dat weer wat dichter bij de top acht kruipt en morgen rekent op Anderlecht om Genk te kloppen, blijft toch wel elke ploeg het moeilijk maken. Toch wel knap werk dat Dominik Thalhammer heeft neergezet bij groen en zwart. Ze deelden daar aan elke speler blijkbaar een extra paar longen uit. Blijven gaan, is de boodschap. Al zullen we dat best maar niet in het West-Vlaams schrijven.