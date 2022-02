KV Kortrijk duwt Zulte Waregem nog wat dieper in de put met klinkende overwinning in tumultueuze derby

KV Kortrijk tegen Zulte Waregem? Dat is altijd een sfeervolle derby, waarbij de supporters graag elkaar jennen. De voorbije jaren waren De Kerels vaak aan het feest, leverde het ook deze keer spektakel en plezier op in het Guldensporenstadion?

Voor Zulte Waregem stond er bij de buren stilaan veel op het spel. Na een mindere periode zijn punten dringend nodig om de kloof met de voorlaatste Seraing opnieuw groter dan drie punten te maken. Bostyn mocht van Simons & De fauw onder de lat plaatsnemen, ook Vigen en Dompé waren nieuw in de ploeg.

Woelwater Messaoudi

KV Kortrijk wilde graag winnen om opnieuw de linkerkolom wat in het vizier te krijgen en wie weet nog te dromen van play-off 2. Na de nederlaag bij Beerschot was nieuw puntenverlies uit den boze, Watanabe en Moreno verloren hun plek aan Radovanovic en Messaoudi.

Die laatste toonde zich in de eerste helft bijzonder kwiek met heel wat acties tussen de lijnen en een schot van dichtbij op Bostyn. Het leverde hem geen doelpunt op, maar hij zorgde er wel voor dat Cameron Humphreys bij de bezoekers nog voor de koffie kon inpakken en douchen.

Humphreys werd bij een paar acties van Messaoudi zo tureluurs gedraaid dat hij er mogelijk koppijn, maar zeker twee keer geel aan overhield. Bijna zo hulpeloos als een jonge eland die zijn moeder kwijtraakt in het bos zag het er uit - ook in de eerste fase had het rechtstreeks rood kunnen zijn.

Het tekende de eerste helft, waarin Kortrijk dominant was zonder al te veel grote kansen en Essevee weinig kon klaarmaken aan de overkant. Gano miste de grootste kans, hij kopte over. Aan de overkant kon Sainsbury op enkele stilstaande fases (een vrije trap en een corner) wel twee keer van dichtbij binnenwerken: 2-0 bij de rust.

Afstraffing

Wie had verwacht dat er na de rust nog spanning in de match zou komen, kwam bedrogen uit. Ondanks een aantal gemiste kansen van Badamosi en Messaoudi werd het snel een afstraffing voor Essevee in de derby.

Messaoudi lokte een strafschop uit, omgezet door Selemani. Daarna kon Badamosi er vandoor op een dieptepass door het centrum en nog wat later was er opnieuw Selemani die aan de tweede paal een voorzet van D'Haene kon binnenwerken.

Jesaja Herrmann zag zijn 6-0 afgekeurd worden door buitenspel van Henen, in de tribunes werd tijdens de rust gedobbeld en kon er tijdens de tweede helft gerust beerpong gespeeld worden. Het feestje kon snel worden voorbereid, voor Essevee is het een domper met oog op de belangrijke match tegen Seraing volgende week. In het slot van de wedstrijd werd er nog even oponthoud gemaakt door 'vuurwerk', maar aan de stand veranderde dat niets meer.