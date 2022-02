Spelers Essevee geven toe: "Pijnlijker dan dit wordt het niet meer" en "Onaanvaardbaar"

Zulte Waregem ging meer dan met de billen bloot op bezoek bij KV Kortrijk. Na de 5-0 was het dan ook wonden likken bij de spelers van Essevee.

"Wat kan je hierover zeggen? Veel pijnlijker dan dit kan het niet worden", gaf Dion Cools ootmoedig toe na de bolwassing bij Kortrijk.

"We begonnen goed, maar stilstaande fases horen bij het voetbal. We wilden na de pauze iets laten zien, maar slikten snel de 3-0. Daarna werd het zaak de score niet te hoog te laten oplopen. dit komt heel hard aan."

Onaanvaardbaar

"De manier waarop we ons hebben laten zien is niet goed", vulde Ewoud Pletinckx aan. "Dit was de belangrijkste match van het seizoen voor de fans en dan op zo'n manier 5-0 verliezen. Dat is onaanvaardbaar."

"De sfeer in de kleedkamers zat onder nul. We moeten hier zo snel mogelijk van herstellen met oog op de cruciale wedstrijd tegen Seraing. We hebben heel snel punten nodig, zo kan het niet verder."