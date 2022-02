Weer volop in race om POI: KV Mechelen straft defensieve fouten Antwerp genadeloos af

In een intense en aangename wedstrijd sloeg Mechelen twee keer op evenveel minuten toe, telkens na slecht verdedigend werk van Antwerp. Na de pauze zette de Great Old alles op alles, maar kwam niet verder dan de late aansluitingstreffer van Frey. Knappe en verdiende zege van Malinwa.

Beide ploegen maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een boeiend kijkstuk van. De Laet en Frey staken de neus aan het venster voor Antwerp, Mrabti zette Butez meteen aan het werk. De Great Old kwam twee keer erg dicht bij een verdiende openingstreffer: Coucke redde puik op een harde kopslag van Almeida. Niet veel later was de Mechelse doelman geklopt, maar de plaatsbal van Miyoshi verdween rakelings naast de verste paal.

KV Mechelen bleef met open vizier zijn kans wagen en kreeg halfweg de eerst helft hulp uit onverwachte hoek. Haroun, die na Seraing mocht blijven staan van Priske, leverde een te korte terugspeelbal af, Cuypers was er als de kippen bij om de 0-1 in het lege doel te schuiven. Dramatische actie van de aanvoerder van Antwerp, al twijfelde ook doelman Jean Butez net iets te lang.

Matig defensief werk

Een ongeluk komt nooit alleen, want nog geen twee minuten was het alweer raak. Walsh werd geen strobreed in de weg gelegd en kon oprukken tot aan de achterlijn. Aan de tweede paal pikte hij er Storm uit, die de tweede Mechelse treffer tegen de touwen kon schuiven. De meegereisde Malinwa-fans door het dolle heen. Antwerp leek aangeslagen en kwam in de eerste periode niet meer tot kansen. Miyoshi en Balikwisha kwam nauwelijks in het stuk voor, Frey werd uit de match gehouden door een sterke Van Drongelen.

Inspiratieloos Antwerp, volwassen Malinwa

Antwerp kwam als door een wesp gestoken uit de kleedkamers. Miyoshi gaf Frey meteen dé mogelijkheid op de aansluitingstreffer, op de doellijn moest Vanlerberghe zijn doelman assisteren. Priske gooide op het uur met Samatta nog meer offensief geweld in de strijd, maar het ontbrak Antwerp aan scherpte om KV Mechelen uit verband te spelen. De Great Old voetbalde ongeïnspireerd. Al moet gezegd, Malinwa deed veel meer dan zijn voorsprong verdedigen. De troepen van Vrancken kwamen er geregeld snedig uit op de tegenaanval. In die mate zelfs dat de 0-3 waarschijnlijker was dan de 1-2.

Kippenvelmoment twintig minuten voor tijd, toen Geoffry Hairemans naar de kant werd gehaald. Geoffke Deurne-Noord werd door het Bosuilstadion getrakteerd op een staande ovatie. Grote klasse!

Alsnog aansluitingstreffer

In de slotfase kon Antwerp geen vuist maken, aan de overzijde liet Mrabti de 0-3 nog liggen. Toch viel de aansluitingstreffer nog uit de lucht: de voor het overige onzichtbare Frey knikte een hoekschop van Eggestein in doel. Meteen daarna moest Coucke Balikwisha met een voetveeg van de gelijkmaker houden, de vlam sloeg weer helemaal in de pan in een sfeervol Bosuilstadion.

Zo werd het nog warm, maar de verdiende zege van KV Mechelen kwam niet meer in het gedrang. Samatta knikte de laatste mogelijkheid over doel. Malinwa doet weer volop mee voor een ticket voor POI. Antwerp kon voor de derde thuiswedstrijd op rij niet winnen en ziet leider Union uitlopen tot tien punten. Volgende week wacht de topper op het veld van Club Brugge.