KV Mechelen moet het tijdlang zonder vaste waarde doen

KV Mechelen ging zondag na een knappe prestatie met de zege aan de haal op bezoek bij Antwerp (1-2). Van Lucas Bijker was er geen spoor in de selectie. Na afloop werd duidelijk waarom.

De Nederlandse linksachter werd in de basis vervangen door de jonge Alec Van Hoorenbeeck, die mocht terugblikken op een degelijke wedstrijd.

Lucas Bijker (28) liep vrijdag op training een spierscheur van zeven centimeter op in de kuit. De linksachter, een trouwe soldaat in het elftal van Wouter Vrancken, krijgt dinsdag bijkomende onderzoeken. Daaruit zal moeten blijken hoelang Bijker out zal zijn.

Dankzij de knappe zege tegen Antwerp doet KV Mechelen weer helemaal mee in de race om POI. De komende weken ontmoet Malinwa achtereenvolgens Cercle Brugge (thuis), STVV (uit) en Charleroi (thuis).