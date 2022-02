Vandenbempt ziet probleem bij Antwerp: "Priske mag dan zeggen dat het hem niet kan schelen, zijn baas denkt er niet zo over"

"Wat Union doet, maakt me geen kloten uit", zei Brian Priske na de nederlaag tegen KV Mechelen. Peter Vandenbempt denkt dat hij daar toch beter wat rekening mee begint te houden.

De journalist maakt in zijn wekelijkse analyse op Sporza Priske erop attent dat Paul Gheysens daar wel mee bezig is. "Priske slaagt er nu toch al een heel seizoen niet in om zijn ploeg een constant niveau te laten halen. Soms zijn ze echt heel goed - daarvoor hebben ze ook een kwaliteitsvolle kern - maar individueel of collectief zit er geen constante in", aldus Vandenbempt.

"Een paar zwakke prestaties zoals tegen STVV, op Kortrijk - weliswaar met een man minder - en op Gent, 1 op 9 thuis, bepalende spelers zoals Nainggolan - toch de vedette van de ploeg - die hun niveau niet halen... Dan heb je toch een probleem."

"Priske mag dan wel op de persconferentie zeggen dat "wat Union doet, hem niet kan schelen", maar zijn baas anders wel. Die wil kampioen worden en Champions League spelen volgend seizoen. Hij heeft niet geïnvesteerd in spelers als Nainggolan, Balikwisha en Engels om nu 10 punten achter te liggen op Union."