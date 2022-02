Rob Schoofs blij met zege tegen Antwerp: "Het is een statement, ja"

KV Mechelen won zondagmiddag op bezoek bij Antwerp. Voor de club een nieuw statement dit seizoen.

Het werd voor de supporters van KV Mechelen een schitterende namiddag. “Door de fantastische sfeer voelde het aan als een echte derby”, vertelt Rob Schoofs aan Het Nieuwsblad.

Schoofs zag dat de zege iets extra kreeg doordat de supporters er opnieuw bij mogen zijn. “Ik heb gelezen dat het de eerste keer is sinds 1995 is dat KV hier kon winnen. Toch niet vanzelfsprekend, dus. Mooi dat onze fans dat hebben kunnen meemaken. Ze zullen tevreden naar huis zijn vertrokken. We hebben er een mooie zondag van gemaakt.”

Het kloppen van een ploeg uit de top vier buitenshuis is een volgende stap voor KV Mechelen. “Het is een statement, ja. Maar tegen de topclubs heb je ook altijd wat geluk nodig. Tegen Genk hadden we dat bijvoorbeeld niet. Vandaag wel. Dan hebben we zelf ook de kwaliteiten om mooie doelpunten te maken, zoals de 0-2 van vandaag, en om van de topclubs te winnen.”