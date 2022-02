Priske baalt van vermijdbare doelpunten en ziet kloof met leider groeien: "Logo van Antwerp op trui, wat Union doet maakt me geen kl*ten uit"

Antwerp ging in eigen huis onderuit tegen KV Mechelen: 1-2. En dus ziet het Union in de stand ook tot tien punten uitlopen.

"We hebben goede voetballers, maar door de dubbele achterstand maakten we het ons moeilijk", aldus coach Priske na de nederlaag tegen KV Mechelen.

"Het eerste doelpunt doet pijn voor Faris, die ons al heel veel positiefs heeft bezogd. Keuzes maken hoort bij het voetbal. De 0-2 mag dan weer echt niet gebeuren. Dat is een black-out, waar fouten worden gemaakt tegen de basis."

Pijnlijk puntenverlies

"Ik heb geen problemen met tegendoelpunten, maar de manier waarop was echt niet goed deze keer. Dit doet enorm veel pijn."

En dus groeit de kloof met Union tot tien punten: "Ik heb het logo van Antwerp op mijn trui, daar ben ik mee bezig. Het doet me pijn dat wij punten laten liggen, of Union wint of verliest maakt me geen kloten uit."