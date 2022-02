Jelle Bataille richt blik op 'match van het jaar' na nederlaag tegen Malinwa: "Hadden nog twee dagen kunnen voetballen..."

Zondagmiddag ging Antwerp in eigen huis onderuit tegen een uitgekookt KV Mechelen. De Great Old begon nochtans goed aan de partij tegen Malinwa, maar bleef na de dubbele opdoffer onder niveau.

Jelle Bataille gaf bij Sporza zijn kijk op de tweede thuisnederlaag op rij van Antwerp. "Ik denk dat het voor de fans een leuke wedstrijd was. Het ging goed op en neer, met veel kansen aan beide kanten. Het verschil was dat Mechelen het efficiënt afmaakte en wij onszelf de das omdeden. Als ploeg hebben we de juiste mentaliteit getoond, misschien viel die 1-2 wel te laat."

Nochtans was de Great Old goed gestart aan het duel tegen provinciegenoot Malinwa. "Tot aan die tegentreffer, die te vermijden was", zuchtte Bataille. "Net zoals die tweede goal overigens. Al was dat ook de verdienste van Mechelen, want zij speelden zeker niet slecht."

"Ach, we hadden nog een dag of twee kunnen spelen, het was zo'n dag waarin het niet ging lukken. Laat ons hopen dat volgende week op het veld van Club Brugge alles samenkomt en dat we daar kunnen prikken. De match tegen Club Brugge is de match van het jaar voor spelers en supporters. Het wordt een wedstrijd waarin langs beide kanten veel te winnen en te verliezen is."