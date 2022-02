Ook in studio Extra Time gaat het Stormen: Smaakmaker KV Mechelen centrale gast

Antwerp en KV Mechelen trakteerden de neutrale voetballiefhebber zondag op een uiterst genietbaar kijkstuk. Malinwa trok aan het langste eind (1-2). Er was alweer een glansrol weggelegd voor Nikola Storm, die voor het tweede Mechelse doelpunt zorgde.

De 27-jarige winger is de exponent van dit KV Mechelen. Storm was dit seizoen in 26 wedstrijden goed voor vijftien doelpunten en vijf assists.

Nikola Storm is maandagavond de centrale gast in Extra Time, de voetbaltalkshow op Canvas. Naast host Aster Nzeyimana en Filip Joos schuiven ook analisten Wesley Sonck en Franky Van der Elst bij aan tafel.

KV Mechelen staat na 27 wedstrijden op een knappe vijfde plaats. Wint het de inhaalwedstrijd bij OHL, dan doet Malinwa helemaal mee voor de strijd om de Champions' Play-Offs.