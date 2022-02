Wouter Vrancken zet met KV Mechelen druk op Anderlecht & co richting play-offs: "Onze ambitie blijft onze ambitie"

KV Mechelen boekte een erg interessante overwinning op bezoek bij Royal Antwerp FC. Het doet zo ook opnieuw volop mee voor de top-4, zo lijkt het wel.

KV Mechelen springt door de overwinning voorlopig op en over Charleroi en AA Gent naar plek vijf in de stand, op drie punten van Anderlecht.

Zowel de Buffalo's (woensdag? tegen Seraing) als Anderlecht (zondagavond tegen Genk) hebben natuurlijk nog een match tegoed.

Druk?

"Of we hiermee druk zetten op de top-4? We zijn niet bezig met de top-4. De ene week kunnen we erin komen, de volgende week kunnen we eruit vallen ..."

"We hebben vooral laten zien dat we geen mentale tik hebben gekregen in Genk. Chapeau voor mijn spelers. De positie in de ranking maakt niet uit, onze ambities blijven onze ambities en we staan waar we willen staan op dit moment."