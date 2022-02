Patrick Goots noemt het probleem van Antwerp bij naam: "Te groot verschil"

Royal Antwerp verloor zondag van KV Mechelen. Analist Patrick Goots analyseert wat het probleem precies is.

Goots stelt vast dat Royal Antwerp FC de ploeg uit de top vier is die het minst aantal goals scoort. “En zeker na de winterstop is er een probleem. Tegen Charleroi ging het nog, met drie goals. Maar in de zeven wedstrijden daarna ging het bergaf: Antwerp haalde wel veel punten, maar kon nog maar acht doelpunten maken”, zegt Goots bij GVA.

“Op Oostende, op Seraing, zondag ook tegen KV Mechelen: Antwerp kreeg telkens genoeg kansen in de beginfase om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar faalde elke keer opnieuw. De oorzaak? Antwerp is te afhankelijk van de vorm van Frey. Als hij niet elke wedstrijd zijn kansen afmaakt, dan wint Antwerp niet, zo simpel is het.”

Het verschil tussen Frey en de andere spelers is te groot. Frey heeft er 19 gescoord, Benson 5. “Bij andere (top)clubs zie ik veel meer verschillende spelers die gemakkelijk scoren, met Union voorop. Ik hoop dat het tij kan keren tegen de Champions' play-offs of er is een groot probleem. Want als je mee wilt doen voor de prijzen, heb je niet één, maar drie of zelfs vier of vijf man nodig die regelmatig een doelpuntje meepikken.”